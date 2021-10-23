تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في الجنوب وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 07:37 مساء
تعقيم إحدى المؤسسات في أجدابيا لمجابهة «كورونا»، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد في الجنوب الخميس، وحالة وفاة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 12 عينة، لتحليلها أظهرت سلبية تسع حالات، وتأكد إصابة ثلاثة أشخاص، بنسبة إصابة 25%.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الانتهاء من تجهيز مركز العزل بمنطقة الشورى الإدارية - الكفرة بغرفة عناية فائقة بسعة ثلاثةأسرّة جديدة.

- إضافة غرفة عناية فائقة بـ3 أسرة لمركز العزل بـ«منطقة الشورى - الكفرة»

وأضافت، أن الأسرّة تشمل كامل احتياجاتها من أجهزة ومعدات طبية، لرفع السعة السريرية لقسم العناية الفائقة بالمركز.

وأكد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، إسماعيل العيضة، انتهاء تركيب وتجهيز كامل المعدات والأجهزة الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة.

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