إضافة غرفة عناية فائقة بـ3 أسرة لمركز العزل بـ«منطقة الشورى - الكفرة»

مركز العزل بمنطقة الشوري الإدارية- الكفرة بعد إمداده بتجهيزات طبية، 23 أكتوبر 2021 (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الانتهاء من تجهيز مركز العزل بمنطقة الشورى الإدارية - الكفرة بغرفة عناية فائقة بسعة 3 أسرّة جديدة.

وأضافت، أن الأسرّة تشمل كامل احتياجاتها من أجهزة ومعدات طبية، لرفع السعة السريرية لقسم العناية الفائقة بالمركز.

وأكد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة انتهاء تركيب وتجهيز كامل المعدات والأجهزة الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة.

وتحدَّث العيضة عن صدور تعليمات من وزير الصحة برفع السعة السريرية للقسم تلبية لاحتياجات المنطقة؛ فيما قال رئيس الخدمات الصحية بالمنطقة محمد حسين دادي إن إجمالي عدد أسرّة قسم العناية ارتفع إلى 5 بعد التجهيزات التي أرسلتها وزارة الصحة.

كما أشار دادي إلى أن إجمالي السعة السريرية لمركز العزل ارتفع إلى خمسة وثلاثين سريرًا.