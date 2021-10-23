زيادة في إصابات «كورونا» بسرت.. وتسع حالات بمركز العزل

مدير مركز العزل بسرت، الدكتور عبدالله الأحول الجماعي, (الإنترنت)

أكد مدير مركز العزل بسرت، الدكتور عبدالله الأحول الجماعي، أن المدينة تشهد زيادة في إصابات كورونا المستجد، مضيفًا أن المركز استقبل ثلاث حالات إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي الموجود بمركز عزل سرت، تسع حالات مرضية مصابة بفيروس كورونا.

وقال الأحول في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة، يعملون بطريقة المناوبة والفترات، ويوفرون المساعدة للمرضى، كما أن منظومة الأكسجين تعمل بشكل جيد ومريح.

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وتابع أن شحنات الأكسجين تصل يوميَّا بكميات تقدر بـ50 أسطوانة قادمة من مصراتة.عن طريق سيارات النقل.