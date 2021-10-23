«الصحة»: دخول 46 حالة مصابة بفيروس كورونا لمراكز العزل

مركز العزل بسبها. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 46 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى خروج 26 حالة من مراكز العزل في الفترة ذاتها، مؤكدة أن عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة 203 حالات.

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وأوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل في المنطقة الشرقية بواقع 22 حالة، وكذلك عدد الموجودين في العناية الفائقة من المنطقة ذاتها بواقع 114 حالة.

وجاءت منطقة طرابلس الكبرى في المركز الثاني من حيث من دخلوا مراكز العزل بواقع 10 حالات، وكذلك عدد المتواجدين في العناية الفائقة بـ 53 حالة.