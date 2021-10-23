صنع الله يبحث الوضع المالي لـ«أجوكو» و«الجوف»

صنع الله مع رئيسي لجان إدارة شركتي الخليج العربي للنفط والجوف للتقنية النفطية صلاح القطراني، ومجدي الدرسي، 23 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الوضع المالي لشركتي الخليج العربي «أجوكو» للنفط و«الجوف» للتقنية النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيسي لجان إدارة شركتي الخليج العربي للنفط والجوف للتقنية النفطية صلاح القطراني، ومجدي الدرسي، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس، حسب بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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جرى خلال الاجتماع الاطلاع على النشاط العام وسير عمل المشاريع الجاري تنفيذها والتحديات التي تواجهها وتأثيرها على سير عمليات الإنتاج في ظل تأخر الميزانيات، والسبُل الكفيلة بتجاوها لتحقيق المستهدفات، حسب البيان.