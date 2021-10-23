صنع الله يبحث الوضع المالي لـ«أجوكو» و«الجوف»

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الوضع المالي لشركتي الخليج العربي «أجوكو» للنفط و«الجوف» للتقنية النفطية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيسي لجان إدارة شركتي الخليج العربي للنفط والجوف للتقنية النفطية صلاح القطراني، ومجدي الدرسي، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس، حسب بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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جرى خلال الاجتماع الاطلاع على النشاط العام وسير عمل المشاريع الجاري تنفيذها والتحديات التي تواجهها وتأثيرها على سير عمليات الإنتاج في ظل تأخر الميزانيات، والسبُل الكفيلة بتجاوها لتحقيق المستهدفات، حسب البيان.