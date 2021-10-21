الدبيبة: انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا بطرابلس تأكيد على قدرة الليبيين على الوصول لحل ليبي خالص

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 12:19 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، يلقي كلمته خلال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» في العاصمة طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أن انعقاد مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» في العاصمة طرابلس، يعد «تأكيدًا على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص».

وقال الدبيبة في افتتاح المؤتمر: «قدومكم اليوم إلى طرابلس العاصمة الموحدة لليبيا دليل على أنها استعادت عافيتها»، مقدرًا «دعم المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا وإعادة الاستقرار فيها».

وأضاف: «ليبيا كانت ضيفة في المؤتمرات الدولية السابقة والآن المؤتمر في طرابلس يقول إن ليبيا استعادت عافيتها».

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