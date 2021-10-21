وزير خارجية السعودية يصل طرابلس للمشاركة في مؤتمر «استقرار ليبيا»

وزير خارجية السعودية يصل إلى مطار معيتيقة، 21 أكتوبر 2021. (صورة من بث مباشر)

وصل وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى مطار معيتيقة، صباح الخميس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة «استقرار ليبيا».

وتحتضن العاصمة طرابلس المؤتمر الذي من المقرر أن تشارك فيه 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى انعقاد المؤتمر بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

وزير خارجية السعودية يصل إلى مطار معيتيقة، 21 أكتوبر 2021. (صورة من بث مباشر)

وزير خارجية السعودية يصل إلى مطار معيتيقة، 21 أكتوبر 2021. (صورة من بث مباشر)