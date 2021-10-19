بحضور الناظوري.. «اللواء 106» يجري مناورة عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 10:29 مساء
العقيد خالد حفتر يشرح لقيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة فعاليات المناورة رعد 2021، الثلاثاء 19 أكتوبر 2021. (شعبة الإعلام الحربي)

أجرت الوحدات العسكرية بـ«اللواء 106» التابع للقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية تعد الأكبر من نوعها ضمن سلسلة التمرينات التعبوية، بحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة.

وحضر المناورة عدد من القيادات العسكرية، في مقدمتهم القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري وآمر «اللواء 106» العقيد خالد خليفة حفتر، وآمر «اللواء طارق بن زياد» العقيد عمر امراجع، وعدد من القادة العسكريين وكبار الضباط التابعين للقيادة العامة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «المناورة رعد 2021» هي «الثالثة على مستوى لواء مشاة في الهجوم» وتأتي «في إطار رفع الكفاءة القتالية للواء وتنمية مهارات الآمرين والقادة، والمحافظة الدائمة على الجاهزية القتالية وإدارة المعركة الحديثة المشتركة والتدريب على رفع درجة الاستعداد القتالي للواء من أجل القيام بالأعمال القتالية المسندة من المستوى الأعلى للرد على أية تهديدات تمس أمن الدولة».

- قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات ميغ 29 روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية لـ«لواء 106»

وخلال فعاليات المناورة كشف آمر «اللواء 106»، العقيد خالد خليفة حفتر، مشاركة مقاتلات «ميغ 21» روسية الصنع في المناورة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها القيادة العامة وجود هذه المقاتلات في ليبيا بعدما أكدت وجودها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في ليبيا منذ مايو 2020.

القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة تتابع شرح فعاليات المناورة رعد 2021، الثلاثاء 19 أكتوبر 2021. (شعبة الإعلام الحربي)
الناظوري لدى وصوله إلى موقع المناورة رعد 2021، الثلاثاء 19 أكتوبر 2021. (شعبة الإعلام الحربي)
القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة أثناء متابعة شرح فعاليات المناورة رعد 2021. الثلاثاء 19 أكتوبر 2021. (الإعلام الحربي)
القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة أثناء متابعة شرح فعاليات المناورة رعد 2021. الثلاثاء 19 أكتوبر 2021. (الإعلام الحربي)
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