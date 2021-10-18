وزير خارجية لوكسمبرغ: الطريق صعب أمام الشعب الليبي لاستعادة السيطرة على بلاده

المنقوش ووزير خارجية لوكسمبرغ، 18 أكتوبر 2021، (صفحة الوزير على فيسبوك)

قال وزير خارجية لوكسمبرغ، إفرست بارتولو، إن الطريق صعب أمام الشعب الليبي من أجل استعادة السيطرة على بلاده، واستخدام ثرواتها لصالح الليبيين.

جاء ذلك في تصريح عقب لقائه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، وهو منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتمنى بارتولو أن «تسود روح المعلم والقائد والشهيد عمر المختار» الذي «ضحى بحياته من أجل ليبيا حرة وموحدة».

ولفت إلى وجود أطراف داخل ليبيا وخارجها، يسعون إلى «تحقيق المكاسب» من صراع الأشقاء داخلها، ويجنون هم ثروتها بدلا من الشعب الليبي.