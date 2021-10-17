ضبط متهم بجريمة قتل هارب من سبها في بنغازي

الشخص المتهم بجريمة قتل في سبها. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط متهم بجريمة قتل هارب من مدينة سبها، في نطاق مركز شرة المدينة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه العملية تأتي في إطار التعاون الأمني بين مديريات الأمن بجميع المدن الليبية بهدف فرض القانون وتحقيق الاستقرار بالبلاد.

وأوضحت المديرية أن المتهم جرى نقله إلى مركز شرطة المدينة بعد القبض عليه في نطاق اختصاص مركز شرطة المدينة بعد تحديد مكانه وإعداد كمين محكم له إثر جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة.

وأشارت المديرية إلى أن العملية جاءت بعد استلام بلاغ من شقيق المجني عليه أفاد بوجود شخص هارب من مدينة سبها ومطلوب على ذمة قضية قتل يتردد على حديقة 23 يوليو بمدينة بنغازي.