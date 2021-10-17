الأرصاد: البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج اليوم الأحد، وتكون السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري المتوقعة اليوم، إن الموج سيتراوح بين 0.25 و1.25 متر على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، والبحر خفيف الموج، ويكون هادئًا يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية, وتكون الرؤية جيدة.