«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في الطقس واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث «انقشاع تدريجي للسحب»، اليوم السبت، مع تحسُّن ملحوظ للطقس على مناطق الشمال الغربي مع استمرار فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على بعض المناطق.

وأوضح أن المناطق المتوقع سقوط أمطار متفرقة عليها هي: الساحل الممتد من سهل بنغازي حتي الجبل الأخضر؛ فيما تكون كميات الأمطار جيدة على المناطق الممتدة من المرج حتى شحات، مع وجود رياح نشطة نسبيًّا علي المناطق الساحلية.

توزيع درجات الحرارة في المناطق المختلفة

وتسجل درجات الحرارة اليوم على غالب مناطق الشمال ما بين 20 و25 درجة، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين 26 و32 درجة، وسجلت غات والكفرة ما بين 34 و35 درجة.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من الثلاثاء المقبل بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

ومتوقع أن يحدث غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم عن الساعة 18:33 مساءً، وشروق الشمس غدًا عند 07:12.