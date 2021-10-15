«تاتنفت» تشرع في استكمال حفر بئر في حقل الحمادة بعد توقف 10 سنوات

فريق شركة تاتنفت في موقع العمل بحقل الحمادة، 15 أكتوبر 2021، (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط شروع شركة «تاتنفت» الروسية في استكمال حفر بئر التحديدية رقم «ب2-82» في حقل الحمادة النفطي بحوض غدامس.

وتوقَّف العمل بالبئر في شهر فبراير العام 2011، عند عمق 3900 قدم، حيث من المستهدف الاستمرار في الحفر لعمق 8700 قدم، ومن المتوقع أن تستغرق الأعمال نحو 45 يومًا، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن استئناف الشركة برامجها الاستكشافية له دلالة واضحة على «تحسُّن الظروف الأمنية، وأن ليبيا عادت من جديد لمصاف الدول المستهدفة للاستثمار في قطاع النفط والغاز».

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كما أكد أن الشركة عاكفة خلال الأيام القليلة المقبلة على وضع بعض من اكتشافاتها على الإنتاج، بعد تقديم خطتها التطويرية وجدواها الاقتصادية، حسب ما هو متعارف عليه في اتفاقات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج.

وأكد أن المؤسسة وجميع كوادرها جاهزون لتقديم الدعم الكامل لشركات الاستكشاف العاملة في ليبيا، داعينها إلى الاقتداء بشركة «تاتنفت»، والبدء في استئناف نشاطاتها الاستكشافية لتنفيذ ما تبقى من مسوحات «سيزمية» أو حفر آبار استكشافية أو تحديدية.