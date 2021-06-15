مؤسسة النفط و«تاتنفت» الروسية تبحثان تطوير قطعتي استكشاف بحوضي غدامس وسرت

اجتماع صنع الله والمسؤولين الليبيين مع وفد شركة تاتنفت الروسية في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)

شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا رفيعي المستوى بين مسؤولي المؤسسة وشركة «تاتنفت»، بحث خلاله الجانبان استئناف عمليات الشركة الروسية في ليبيا وتطوير قطعتين استكشافيتين بحوضي غدامس وسرت، وإمكانية التعاون في قطاع التكرير وبناء القدرات وإدخال تقنية الطاقات المتجددة إلى ليبيا.

وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصفى صنع الله وعضوا مجلس الإدارة، أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير الصيانة والمشاريع بالمؤسسة، نجمي كريم، ومدير الاستكشاف، عبد المنعم بطيخ، ومدير تطوير الاحتياطي، نورالدين الشقمان، ومدير الانتاج، أنور عقيل، ومدير الاستثمار، فتحي مادي، والمستشار بإدارة الاستثمار بالمؤسسة، ضو زهمول.

وحضر الاجتماع من الجانب الروسي، وفد رفيع المستوى من «تاتنفت» برئاسة المدير التنفيذي للشركة، نيل ماقانوف والوفد المرافق له الذي ضم كل من رينات شافوقولين واليكساندر اندرونوف والبرت سافولين وبعض الإخصائيين.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها توطيد سبل التعاون المشترك بين الجانبين، واستئناف عمليات شركة «تاتنفت» مجددا في ليبيا لتطوير القطعتين الاستكشافيتين بحوضي غدامس وسرت (4/82 - 69)، وذلك من خلال التنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة.

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وأضافت أن الجانبان ناقشا باستفاضة إمكانية التعاون في مجال بناء القدرات وتدريب الموظفين من خريجي معهد النفط للتأهيل والتدريب، واتفقا على عقد ورش عمل واجتماعات تقابلية مستمرة «للرفع من كفاءة المهندسين والفنيين بالإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية وشركاتها، للاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تمتلكها شركة تاتنفت الروسية وخاصة في مجال الإنتاج المزدوج».

كما ناقش الجانبين إمكانيات شركة «تاتنفت» في مجال التكرير والتصنيع وإمكانية مساهمتها للمشاركة في هذا المجال الحيوي، وكذلك مساهمتها في جلب تقنية الطاقات المتجددة وإدخالها لقطاع النفط الليبي والاستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي في إطار خططها المستقبلية للسنوات المقبلة وسعيها الدؤوب للتحول في عملياتها إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدامات الطاقات المتجددة والنظيفة حفاظاٌ على البيئة، لمواكبة ركب الدول المتقدمة على الصعيد الدولي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله خلال اللقاء على أهمية زيارة الوفد الروسي إلى طرابلس نظرا «لما تحمله من رسالة للمجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى ليبيا وسعي الشركة لتستأنف نشاطها في القطع الاستكشافية الممنوحة لها من خلال جولات التعاقد السابقة».

اجتماع صنع الله والمسؤولين الليبيين مع وفد شركة تاتنفت الروسية في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)

اجتماع صنع الله والمسؤولين الليبيين مع وفد شركة تاتنفت الروسية في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)

وفد شركة تاتنف الروسية خلال اجتماعهم مع صنع الله والمسؤولين الليبيين في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)

المدير التنفيذي لشركة تاتنفت الروسية. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وفد شركة تاتنف الروسية خلال اجتماعهم مع صنع الله والمسؤولين الليبيين في طرابلس، الثلاثاء 15 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)