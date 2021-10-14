برئاسة الزناتي.. اختتام أعمال الدورة 68 للجنة الصحية الإقليمية لـ«شرق المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 01:04 مساء
الجلسة الختامية للدورة 68 للجنة الصحية الإقليمية لشرق المتوسط المنعقدة في القاهرة، 14 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

افتتح رئيس الدورة الـ68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، أعمال جلسة، الخميس، واستعرض بنود جدول أعمال اليوم الأخير للدورة، التي بدأت في 11 أكتوبر الجاري.

ويتناول البند الأول من جدول الأعمال القرارات والمقرَّرات الإجرائية ذات الأهمية للإقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها الرابعة والسبعين والمجلس التنفيذي فى دورته الثامنة والأربعين بعد المئة والتاسعة والأربعين بعد المئة، إلى جانب استعراض مسودة جدول الأعمال الموقت للدورة الخمسين بعد المئة للمجلس التنفيدي لمنظمة الصحة العالمية، وفق بيان لوزارة الصحة.

- انتخاب الزناتي رئيسا للجنة الصحية الإقليمية الـ68 لـ«شرق المتوسط»

في حين يتناول البند الثاني تنقيح الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 2022-2023 والتمويل المستدام. ويناقش البند الرابع اعتماد التقرير والقرارات والمقررات الإجرائية، بينما يتناول البند الخامس الجزء الرفيع المستوى الخاص بالجلسة الختامية.

وانتُخب الزناتي، رئيسًا للدورة الحالية للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي تنعقد في العاصمة المصرية القاهرة،  بمشاركة وزراء الصحة، وممثلين رفيعي المستوى من البلدان الـ22 في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ووطنية. 

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