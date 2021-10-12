انتخاب الزناتي رئيسا للجنة الصحية الإقليمية الـ68 لـ«شرق المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 01:26 مساء
وزير الصحة علي الزناتي. (وزارة الصحة)

اُنتخب وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، رئيسا للجنة الإقليمية الثامنة والستين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وفق بيان مقتضب صدر، الثلاثاء، عن الوزارة.

وجاء انتخاب الزناتي خلال انعقاد الدورة الـ68 للجنة، في القاهرة،  بمشاركة وزراء الصحة، وممثلين رفيعي المستوى من البلدان الـ22 في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ووطنية. 

- برئاسة ليبيا.. انطلاق الدورة الـ68 للجنة الصحية الإقليمية لـ«شرق المتوسط»

وترأس ليبيا اجتماعات هذه الدورة التي تنعقد في العاصمة المصرية في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن تبحث الدورة تسريع وتيرة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، ووضع استراتيجية إقليمية للرصد المتكامل للأمراض.

كما تتطرق إلى بناء مجتمعات قادرة على الصمود من أجل تحسين الصحة والعافية، والتصدي لمرض السكري بوصفه أحد تحديات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط.

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