إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية

انتهاء صيانة الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية، 14 أكتوبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية ومباشرة الاختبارات التشغيلية لها والدخول بها على الشبكة العامة.

الإعلان جاء بعد توقُّف الوحدة عن العمل ما يقارب سنتين، وفق بيان مقتضب لشركة الكهرباء أشار إلى العمل على وصول الوحدة لقدرتها القصوى والمقدرة بـ325 ميغاوات للمساهمة في دعم استقرار الشبكة العامة.

- وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت

وتُقدَّر تكلفة محطة خليج سرت البخارية بنحو مليار و400 مليون دينار، وتضم أربع وحدات إنتاجية لتوليد الكهرباء منها الوحدة الأولى التي اكتملت وجرى تشغيلها للمرة الأولى في العام 2014.

ونهاية سبتمبر، وصل إلى المحطة طاقم فني متخصص في أعمال الصيانة والتشغيل قادمًا من الهند، بهدف «تقييم الأعمال وتحديد احتياجات الوحدة الثانية بالمحطة المتوقفة عن العمل ولم تستكمل منذ العام 2014».

انتهاء صيانة الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية، 14 أكتوبر 2021. (شركة الكهرباء)

انتهاء صيانة الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية، 14 أكتوبر 2021. (شركة الكهرباء)