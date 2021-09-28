وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت

محطة الخليج البخارية غرب سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل إلى محطة الخليج البخارية لإنتاج الكهرباء غرب سرت، طاقم فني متخصص في أعمال الصيانة والتشغيل قادمًا من الهند، وذلك لمباشرة أعماله بالمحطة.

وتعد محطة الخليج البخارية غرب سرت، مشروعًا استراتيجيًّا كبيرًا بقطاع الطاقة الكهربائية في ليبيا وتقدر تكلفته بنحو مليار و400 مليون دينار، ويضم أربع وحدات إنتاجية لتوليد الكهرباء منها الوحدة الأولى التي اكتملت وجرى تشغيلها للمرة الأولى في العام 2014.

وقال مدير عام محطة الخليج البخارية سرت، المهندس حبيب أبوقرين لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الطاقم الفني تابع لإحدى الشركات الهندية وهو متخصص في صيانة وتشغيل المحطات البخارية، وجاء إلى ليبيا باتفاق مع الشركة العامة للكهرباء.

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وأوضح أبوقرين أن مهمة الطاقم الفني ستكون خلال المرحلة الأولى من عمله «تقييم الأعمال وتحديد احتياجات الوحدة الثانية بالمحطة المتوقفة عن العمل ولم تستكمل منذ العام 2014»، مشيرًا إلى أن إدارة المحطة «أحالت طلبيات باحتياجات الوحدة الثانية للبدء في عمليات التجهيز والصيانة التي تستغرق قرابة ستة أشهر».

وأشار مدير عام محطة الخليج البخارية في سرت إلى أن الوحدة الأولى بالمحطة لم يتم تشغيلها بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها بالكامل منذ عامين.