حظر تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات والعيادات دون موافقة «الصحة»

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارًا بحظر تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات والعيادات إلا بموافقة وزارة الصحة.

ونصَّت المادة الأولى من القرار رقم 412 للعام 2021 على «يحظر حظرًا تامًا تأسيس شركات استيراد الأدوية، والمصحات الإيوائية وغير الإيوائية، وعيادات الطب البشري، أو تجديد أو تعديل قيودها من قبل مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص التجارية وسجل المستودرين»، حسب المنشور على صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

واشترط القرار أن تحصل تلك الجهات على «موافقة وزارة الصحة بقيد وضعها لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس الأنشطة القائمة والمذكورة في صلب هذه المادة، وموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بما يُتخذ من إجراءات في هذا الشأن».