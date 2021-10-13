ضبط متورطين في الاعتداء على صمامات النهر الصناعي بمنطقة شميخ

جانب من الحملة الأمنية على منطقة شميخ، 12 أكتوبر 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية ضبط متورطين في الاعتداء على صمامات النهر الصناعي في منطقة شميح قرب مدينة بني وليد.

ونفَّذ فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حملة أمنية في المنطقة، بدعم وإسناد دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى أنه سيتم إحالة المطلوبين إلى مكتب النائب العام، بينما ستتواصل الحملة ضمن المتابعة المستمرة للأعمال المنجزة خلال المدة الماضية لمنع الاعتداءات والتوصيلات غير القانونية على مسارات نقل المياه، وإيقاف المخالفين تنفيذًا لتعليمات النائب العام.

تسرب مياه جراء أحد الاعتداءات على صمام للنهر الصناعي بالمنطقة