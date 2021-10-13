5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في القبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 08:26 صباحا
حملة تطعيم ضد كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، أمس الثلاثاء.

وأظهرت التحاليل سلبية ثلاث عينات، إضافة إلى الاشتباه في حالتين، وشفاء خمسة مصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مكتب الرصد القبة، إنه استقبل خلال العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر 232 مترددًا، بينهم 73 حالة موجبة.

وشهدت القبة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، ما دعا الإدارة إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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