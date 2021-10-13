توصيات الملتقى الطلابي لبناء السلام

اللافي خلال إلقائه كلمة في الملتقى.

أصدر الملتقى الشبابي الطلابي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار في ختام أعماله، مساء الثلاثاء بطرابلس، عددًا من التوصيات جاءت في خمسة بنود، وحظيت بإشادة المسؤولين، باعتبارها تساهم في صنع الاستقرار والتنمية، وتعبر عن رغبة الشباب الأكيدة في التغيير، من خلال الرؤى التي طرحوها.

على النحو التالي:

أولاً- التوصيات الموجهة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية:

- الاهتمام بملف التنمية المستدامة، كون التنمية إحدى الأدوات الدولية التي تعالج مشاكل الشباب.

- إطلاق البرامج والمشاريع وخطط التنمية الاقتصادية، مع ضرورة تعديل القوانين واللوائح التي تعزز فرص الشباب في هذا القطاع.

- التوجه للاستثمار في الداخل، عوضًا عن تبديد مقدرات الوطن خارجه، مع التركيز على أهمية التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع، يوفر فرص عمل لائقة بالشباب.

- تطوير المناهج التعليمية، وإدماج عناوين السلام، وإدارة النزاعات، مع التركيز على الناشئين.

- تشكيل لجنة لمتابعة العمل على صياغة الميثاق الوطني للشباب.

- المتابعة والرقابة على أداء المؤسسات الإدارية في المناطق الداخلية.

- تحت إشراف «الرئاسي».. انطلاق الملتقى الطلابي لبناء السلام

ثانيا- التوصيات الموجهة للمنظمات المحلية والدولية:

- إطلاق برامج إعادة تأهيل وإدماج الشباب المنخرطين في الصراع.

- دعوة المنظمات الدولية لزيادة دعمها السنوي المخصص لبرامج دعم وتأهيل الشباب في مجال إدارة الصراعات وبناء السلام.

- دعوة المنظمات المحلية للتشبيك لصالح حملات التوعية، والمناصرة لقضايا الشباب.

- تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لصالح المنظمات المحلية المهتمة بمحاولات السلم المجتمعي.



ثالثا- التوصيات الموجهة للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة:

- إشراك الشباب في العمل التشريعي والتنفيذي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.

- دعم مبادرات الشباب المعنية بالمصالحة، وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي بين أوساط الشباب.

- استحداث فروع ومكاتب للمفوضية في ربوع الوطن، ليتسنى للشباب فرص الالتحاق، والمساهمة في العمل على ملف المصالحة الوطنية.

- احتواء جميع الأطراف والفئات، خصوصاً التي عانت ويلات الحروب والتهميش.



رابعًا- التوصيات الموجهة للشباب والمجتمع:

- تعزيز المشاركة المدنية، والسياسية، والمجتمعية، بشكل مكثف وفاعل.

- الحرص على رفع مستوى الوعي بالسلام والتعايش السلمي.

- التوجه للمشاركة، والتأسيس، أو الانضمام، أو دعم منظمات، ومؤسسات المجتمع المدني.



خامسا- التوصيات الموجهة للمجالس البلدية:

- إشراك الشباب في اتخاذ القرارات، عبر عقد الجلسات واللقاءات المجتمعية.

- التركيز على وضع خطط وبرامج لتدريب وتأهيل الشباب على المستوى المحلي.

- الحرص على تخصيص ميزانيات كافية لفتح النوادي، ومراكز التأهيل المجتمعية.

- دعم وتمكين الشباب على الصعيد المجتمعي وحل النزاعات.



إزاء ما سبق، أجمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وعضوي مجلس النواب، أيمن سيف النصر، وخالد الأسطى، خلال مشاركتهم في الجلسة الحوارية، التي أقيمت في ختام الفعالية، على نجاح الملتقى من خلال توصياتهم التي أقرُّوها، وأن الشباب قوة فاعلة على الأرض لديها القدرة على التغيير وصنع السلام، ورغبتهم في استقرار الوطن، لحضورهم من كل مناطق ليبيا، وحرصهم على نجاحه.