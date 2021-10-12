تحت إشراف «الرئاسي».. انطلاق الملتقى الطلابي لبناء السلام

جانب من الحضور في انطلاق الملتقى الطلابي لبناء السلام، 12 أكتوبر 2021، (الرئاسي)

انطلق الملتقى الشبابي الطلابي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار، صباح اليوم الثلاثاء في طرابلس، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.

وأكد اللافي في كلمته أمام الحضور، أهمية دور شباب ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بحضورهم من كل المناطق للتأكيد على لحمة الوطن ووحدته، موضحا أن الدور الأساسي لشريحة الطلاب، هو الأخذ بزمام المبادرة لتوجيه دفة الوطن نحو المستقبل المشرق المتحرر من أخطاء الماضي، من خلال المشاركة الجادة مع أخوتهم في الوطن، لبناء نهضة حقيقية للشعب الليبي، من خلال الرؤى والأفكار التي سيطرحونها خلال الملتقى، وتكون محل النقاش الجاد من قبل الشباب.

وقال، إنه يرى في الشباب بارقة الأمل والمستقبل، مطالبهم بأن يكونوا جنودا أوفياء للوطن، ولا يتركوا فرصة للفرقة والاختلاف، وإن ليبيا لن تنهض وتزدهر إلا بسواعد شبابها، لتكون ليبيا وحدة واحدة.

حضر انطلاق الملتقى أيضا عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، ووزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ووزير الشباب فتح الله الزني، ووكيل وزارة الثقافة، ورئيس جامعة طرابلس، وطلبة الجامعات الليبية.

كلمات الحضور

وألقى الحضور كلمات، تبرز دور الشباب الفاعل في نجاح مشروع المصالحة، حيث أكد سيف النصر أن المصالحة التي يدعو لها المجلس الرئاسي هي طريق الاستقرار والسلام، وعلى الشباب اغتنام الفرصة في ملتقاهم للخروج بتوصيات عملية يمكن الاستفادة منها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

فيما شددت وزيرة العدل على دعم الوزارة لمشروع المصالحة التي أساسها الشباب، وطالبتهم بأن يكونوا دعاة للسلام، وليس دعاة للفتن وتمزيق الوطن، ومنع كل المعرقلين من تنفيذ مخططاتهم التي تدعو إلى الفرقة، والعمل مع المجلس الرئاسي لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد وزير الشباب دور الوزارة المناط بها الاعتناء بالشباب، وسعيها الدؤوب إلى أن يكون الشباب في صلب السياسات العامة بمختلف انتمائهم، باعتبارهم القوة التي تبنى بها الأوطان.

اللافي خلال إلقائه كلمة في الملتقى.

عدد من الحضور.

جانب من الحضور.