بالصور: «الحرس البلدي» يضبط عدة مخالفات في المخابز بأجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 04:24 مساء
حملة على مخابز أجدابيا, 12 أكتوبر 2021. (الحرس البلدي أجدابيا)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الثلاثاء، ضبط عدة مخالفات في عدد من المخابز العاملة في المدينة، بناءً على التعليمات الصادرة من رئيس الفرع.

وقال مكتب الإعلام بالفرع، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن شعبة المخابز في الفرع شنّت جولات تفتيشية واسعة النطاق على المخابز العاملة في مدينة أجدابيا، جرى من خلالها التأكد من وزن الرغيف والنظافة العامة داخل المخبز، ومن عدم وضع المحسن في رغيف الخبز.

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وأكد مكتب الإعلام في جهاز الحرس البلدي أجدابيا، ضبط عدة مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة للقوانين.

حملة على مخابز أجدابيا, 12 أكتوبر 2021. (الحرس البلدي أجدابيا)
حملة على مخابز أجدابيا, 12 أكتوبر 2021. (الحرس البلدي أجدابيا)
حملة على مخابز أجدابيا, 12 أكتوبر 2021. (الحرس البلدي أجدابيا)
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