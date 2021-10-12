حرس السواحل ينقذ 90 مهاجرا

حرس السواحل خلال إنقاذه مهاجرين، 11 أكتوبر 2021، (صورة من مقطع فيديو)

أنقذ حرس السواحل 90 مهاجرًا غير شرعيين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي.

وتلقى الحرس نداء استغاثة من القارب خلال إبحاره إلى أوروبا، أمس الإثنين، ليدفع بإحدى الدوريات على متن الزورق «زوارة»، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حسب بيان مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.