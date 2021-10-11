المجلس الرئاسي يبحث ملف المقابر الجماعية والمفقودين في ترهونة

نائبا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني يلتقيان رئيس وأعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

ناقش المجلس الرئاسي ملف المقابر الجماعية، وقضايا المفقودين في مدينة ترهونة، وتذليل الصعاب أمام فرق التعرف عن الجثامين، مطالبا بالإسراع في الكشف عن مصير المفقودين، واتخاد الإجراءات القانونية في حق الجناة.

جاء ذلك خلال لقاء نائبي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، رئيس وأعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة، بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة، أبوبكر أحمد سعيد، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، وعميد البلدية، محمد الكشر.

إجراءات قانونية

وطالب أعضاء الرابطة، بسرعة معرفة هوية الجثث التي تم استخراجها من المقابر الجماعية، ومصير المفقودين من أهالي المدينة، وكذلك البدء في إجراءات لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم القتل، وإصدار مذكرات قبض محلية ودولية بحقهم، وتضمين الضحايا ضمن شهداء الواجب، وجبر ضرر الأهالي، وإنشاء مركز للدعم للنفسي في المدينة.

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واعتبر النائبان بالمجلس الرئاسي أن الجرائم التي ارتُكبت في حق المدينة وأهلها، جرائم غير مسبوقة وترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن المجلس سيتابع مع الحكومة والجهات التنفيذية المعنية كل ما يتعلق بهذا الملف، والإشكاليات التي صاحبته خلال الفترة الماضية، مشددين على أهمية التنسيق بين الطب الشرعي، وهيئة البحث والتعرف على المفقودين، للمساهمة في التوصل إلى نتائج تخدم هذه القضية، وبأسرع وقت.

توصيات اللجنة المشكلة

كما أكد النائبان أن المجلس الرئاسي سيتابع في هذا الصدد نتائج وتوصيات أعمال اللجنة المشكلة من الحكومة بقرارها رقم (24)، من خلال العمل معها على تنفيذ كل الاستحقاقات التي تساهم في تذليل الصعوبات، وتساعد فرق البحث عن الجثث والتعرف عليها، وكذلك التواصل مع النائب العام والمدعي العسكري العام بهذا الخصوص، والاستعانة بالخبرات الدولية، في مجال الكشف عن الجثث والتعرف عليها.

من جهتها، أوضحت وزيرة العدل، أن إدارة الطب الشرعي قامت بعمل كبير خلال الفترة الماضية، ونجحت في التعرف على عدد من الجثث، مؤكدة أن التنسيق في هذا الملف مع هيئة التعرف على الجثث والمفقودين، سيمحنه أكثر مهنية ونجاحا، وأن زيادة فرق الطب الشرعي، وكذلك عدد المكلفين من النيابة العامة، سيسرع في إنجاز هذا الملف.

نائبا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني يلتقيان رئيس وأعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

نائبا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني يلتقيان رئيس وأعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

نائبا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني يلتقيان رئيس وأعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

نائبا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني يلتقيان رئيس وأعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)