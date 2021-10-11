المنفي يناقش «بيان القطراني» في اجتماع مع النائب السعيطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 04:52 مساء
المنفي خلال لقائه مع النائب السعيطي لمناقشة بيان نائب رئيس الحكومة حسين القطراني بشأن أداء الحكومة، 11 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي، اليوم الإثنين، في طرابلس لمناقشة البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية، والذي انتقد «عدم التوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة».

وقال المنفي إن المجلس الرئاسي سيعمل على حلحلة جميع الإشكاليات، التي أدت لصدور البيان، موضحا أنه «على تواصل مستمر مع الحكومة، وجميع الأطراف، لضمان سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي».

بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق

وأشار إلى سعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، والوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.

وجاء في البيان الصادر أمس الأحد وموقع من «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» أن «رئاسة الحكومة تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم».

ولوح معدو البيان باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

عضو مجلس النواب فتح الله فتح الله السعيطي خلال لقائه المنفي، طربلس، 11 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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