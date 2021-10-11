«النواب» يوافق بالإجماع على قانون دعم الأسرة بـ50 ألف دينار .. واستثناء المستفيدين من منحة الزواج

جلسة مجلس النواب، الإثنين 4 أكتوبر 2021. (أرشيفية: تسجيل مصور)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوّت بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة ليبية، على أن يستثنى من ذلك المستفيدون من منحة الزواج، بحسب ما ورد في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن مشروع القانون المزمع التصويت عليه في جلسة مجلس النواب اليوم، ينصّ على أن يمنح كل كتيّب عائلة 50 ألف دينار لمن يزيدون على 5 أفراد، و25 ألفا لمن كان عددهم 5 أو ما دون ذلك، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

وانطلقت صباح اليوم أعمال جلسة مغلقة لمجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة.