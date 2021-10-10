غلق فرع مصرف الصحارى سرت بسبب إصابة عشرة موظفين بـ«كورونا»

فرع مصرف الصحارى سرت, (الإنترنت)

أكد مدير فرع مصرف الصحارى سرت، مفتاح معتقل، تعليق العمل بفرع المصرف في سرت اليوم وغدًا، بعد إصابة عشرة موظفين في الفرع بفيروس «كورونا».

وأوضح معتقل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن إدارة المصرف قررت غلق الفرع بعد ظهور نتائج تحاليل «PCR» للموظفين العشرة، وتأكد إصابتهم، مضيفًا أن تعليق العمل سيكون لمدة يومين فقط.

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وأشار إلى أن فريق من جمعية الهلال الأحمر الليبي سرت، نفذ اليوم عملية تعقيم كامل لفرع المصرف، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لبقية الموظفين، فيما سيباشر المصرف عمله بعد غد الثلاثاء، ويفتح أبوابه أمام الزبائن.