«الرياضة» تنفي استقالة الوزير عبدالشفيع الجويفي

وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

نفى الناطق باسم وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ربيع خليفة الأنباء المتداولة عن استقالة وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي.

وقال خليفة، في بيان مساء السبت، إن هذه الأنباء غير صحيحة، متهما من يروج لها بـ«صفحات وهمية» على مواقع التواصل.