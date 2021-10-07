ربط الجناحين الشرقي والغربي بالشبكة العامة للكهرباء

مسؤولي الشركة العامة للكهرباء الحاضرين بغرفة التحكم الرئيسية. (الشركة العامة الكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء ربط الجناحين الشرقي والغربي بالشبكة الكهربائية، ظهر اليوم الخميس، متوقعة أن تساهم هذه العملية بشكل كبير في استقرار الشبكة الكهربائية، وكذلك الاستفادة من الطاقة المنتجة في كامل محطات التوليد.



وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن خطوة ربط جناحي الشبكة الكهربائية شرق وغرب البلاد جاء «بفضل التصميم والإرادة التي لا تعرف المستحيل»، مشيرة إلى أن أجواء من «الفرح والسرور والبهجة غمرت قلوب جمع كبير من الحضور في غرفة التحكم الرئيسية بالشركة العامة للكهرباء».



وحضر عملية الربط بغرفة التحكم الرئيسية كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المكلف وعضو مجلس الإدارة ومساعد مدير الإدارة العامة للإنتاج ومديري الإدارات والدوائر والأقسام وعدد من المهندسين والفنيين بالإدارة العامة للتحكم.



وأشادت الشركة العامة للكهرباء بالجنود المجهولين بالإدارتين العامتين للتحكم والنقل علي الجهود التي بذلت من أجل الربط الشبكي بين الجناحين.