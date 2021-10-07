عودة الطباعة في جامعة بنغازي بـ17 مخطوطا

جامعة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

وقَّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب ورئيس جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي عقود تأليف 17 مخطوطًا، ضمن بداية عودة حركة الطباعة والنشر بالجامعة.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل التعليم العالي والإنتاج المعرفي في ليبيا؛ حيث حضر حفل التوقيع عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدير عام المكتبات والنشر بالجامعة علي القطراني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وعلى هامش الاحتفال، جرى تكريم اسمي الدكتور عبدالفتاح بوحبيل والدكتور عطية مخزوم الفيتوري، بطباعة كتابين لكل منهما كبادرة من إدارة الجامعة والمكتبات، وتكريمًا لهما.