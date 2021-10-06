ماس يمنح وليامز «وسام استحقاق القائد» من ألمانيا لدورها بتحقيق السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 06:45 مساء
وليامز أثناء تسلمها «وسام استحقاق القائد» من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء 6 أكتوبر 2021. (الخارجية الألمانية)

منح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة السابقة، الأميركية ستيفاني وليامز، «وسام استحقاق القائد» من جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، وذلك لجهودها في تحقيق السلام في ليبيا.

وقال ماس لوليامز خلال تكريمها: «بجهودك الدؤوبة، قدمت مساهمة رائعة لتحقيق السلام في ليبيا» وفق تغريدة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع »تويتر».

وفي تغريدة ثانية، شكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وليامز على خبرتها وقيادتها، خاصة على التعاون «الممتاز» الذي أبدته خلال مؤتمر برلين الأول حول ليبيا الذي عقد يوم 19 يناير 2020.

وتولت وليامز قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مطلع مارس 2020، وذلك بعد استقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة اللبناني غسان سلامة، بعد أيام من انطلاق مسار الحوار السياسي في جنيف.

وخلال قيادتها، تمكنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من استئناف مسارات الحوار الليبي الثلاثة السياسية، والأمنية/العسكرية، والاقتصادية، التي توجت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر 2020، وتوافق ملتقى الحوار السياسي على خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، خلال اجتماعاتهم في تونس في نوفمبر من العام ذاتة.

وفي العام 2021 وخلال قيادة ستيفاني وليامز البعثة، واصل ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاته إلى أن تمكن مطلع فبراير الماضي من انتخاب السلطة التنفيذية الحالية الممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قبل أن تغادر وليامز البعثة بعد انتهاء مهمتها.

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