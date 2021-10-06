ليبيا تشارك في الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني ببرلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 01:39 مساء
جانب من فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني في ألمانيا، 5 أكتوبر 2021، (وزارة الاقتصاد)

شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير النفط والغاز محمد عون في النسخة 24 من الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني، المنعقد في برلين خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أكتوبر الجاري.

ويُعدّ الملتقى من أكبر التجمعات واللقاءات لرجال الأعمال والاقتصاديين العرب والألمان، ومن أهم أهدافه تهيئة وخلق إطار مناسب لإقامة وتفعيل شبكة التواصل والتعاون المشترك والحقيقي بين اقتصادات الطرفين، سواء من خلال المؤسسات والهيئات الحكومية، أو رجال الأعمال والاقتصاديين، للوصول لعلاقات تعاون ناجحة وفاعلة بين الشركات العربية والألمانية، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واجتمع الوفد الليبي مع مسؤولين ألمان، في إطار نشاط «اليوم الليبي - الألماني»؛ حيث تناول اللقاء سُبل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبحث في الفرص الاستثمارية بين البلدين، ورغبة رجال الأعمال الألمان بالاستثمار في ليبيا، والترحيب من الجانبين بمثل هذه الشراكات التي ستساهم مستقبلاً في الدفع بعجلة الاقتصاد الليبي، وتفتح مجالات وآفاقًا مستدامة للاقتصاد والاستثمار الليبي، وبحث أفضل الطرق والتوجهات التي تعزز وتساهم في توطيد وتهيئة المجال الاستثماري بين البلدين على أحسن وجه.

كما عقد الثلاثاء الماضي، اجتماع على هامش الملتقى ضم الوفدين الليبي والسعودي؛ لتبادل وجهات النظر، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية القائمة بينهما، والاستفادة المثلى منها.

وضم الوفد الليبي أيضًا رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، ورئيس مجلس إدارة شركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وسفير ليبيا لدى ألمانيا.

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