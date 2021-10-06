«مكافحة الأمراض»: 692 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

جانب من أعمال تعقيم المؤسسات لمجابهة «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجّلت ليبيا 692 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1324 مصابًا، في حين تُوفي عشرة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.4% من إجمالي 4794 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4102 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 343 ألفًا و932 حالة، منها 72 ألفًا و864 نشطة، و266 ألفًا و348 متعافيًا، و4720 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.