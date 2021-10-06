«مكافحة الأمراض»: 692 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 10:49 صباحا
جانب من أعمال تعقيم المؤسسات لمجابهة «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجّلت ليبيا 692 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1324 مصابًا، في حين تُوفي عشرة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.4% من إجمالي 4794 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4102 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 343 ألفًا و932 حالة، منها 72 ألفًا و864 نشطة، و266 ألفًا و348 متعافيًا، و4720 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
أميركا تكشف عدد قنابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم
دولى
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
زوكربيرغ: «فيسبوك» لا يغلّب الربح المالي على السلامة
دولى
الشركة المطورة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس تدعو إلى وضع تنظيمات دولية
دولى
«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة
رياضة عالمية
مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي
رياضة عالمية
«آكي»: اعتقال متهم أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى صقلية
ليبيا
لافروف: يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل وبشكل متزامن
ليبيا
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اللافي لـ«بوابة الوسط»: هذا ما حدث في القاهرة وهذا هو ملف المصالحة الوطنية
ليبيا
منتخب ليبيا يصل الإسكندرية على متن طائرة خاصة قادما من تركيا وسط انتظار وصول ...
رياضة محلية
قاعات للتنفيس عن «غضب ما بعد كورونا»
طب وصحة
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: هذه أجمل سيارة خارقة في العالم