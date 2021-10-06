أحوال الطقس اليوم: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب مناطق شمال غرب البلاد، مصحوب بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واحتمال سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ترواح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 23 و36 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساءً على غالب المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الليلة وغدًا، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول تدريجيًا ظهر اليوم إلى شمالية فشمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل على العزيزية 36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بداية من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية، وتصل على غدامس إلى 37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من الغد على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.