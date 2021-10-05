المنفي يبحث آليات تفعيل المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 06:01 مساء
جانب من لقاء المنفي، مع نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ، ووكيل وزارة الداخلية فرج كعيم، 5 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين عطية عبدالحفيظ، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج كعيم، آليات تفعيل المؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية، لا سيما المؤسسة الأمنية لضمان أداء المهام الموكلة لها.

اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أكد دعم فروع الأجهزة الأمنية، والإدارات التابعة لوزارة الداخلية بجميع الإمكانات، «حتى تتمكن من أداء مهامها بكل مهنية»، لضمان استتباب الأمن في المنطقة، ومدى جهوزيتها لتأمين الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، وفق بيان للمجلس الرئاسي أمس.

وأشاد المنفي بـ«جهود وزارة الداخلية لبسط الأمن في المنطقة الشرقية، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون»، مؤكدًا دعم المجلس الرئاسي للوزارة «التي يقع على عاتقها مهمة أمن المواطنين، والمحافظة على المؤسسات الحكومية».

جانب من لقاء المنفي، مع نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ، ووكيل وزارة الداخلية فرج كعيم، 5 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء المنفي، مع نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ، ووكيل وزارة الداخلية فرج كعيم، 5 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء المنفي، مع نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ، ووكيل وزارة الداخلية فرج كعيم، 5 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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