مجلس الدولة يوافق على بقاء عدد الدوائر الانتخابية والمقاعد طبقا للقانون رقم 14 للعام 2012

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 08:48 صباحا
جلسة مجلس الدولة، 4 أكتوبر 2021، (المكتب الإعلامي للمجلس)

صوت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على اقتراح بقاء عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2012، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، الذي انتخب على أساسه المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.

وقبل المجلس، خلال جلسته برئاسة خالد المشري بمقره في العاصمة طرابلس أمس الإثنين، باعتماد توزيع المقاعد بمجلس الأمة حسب ما ورد في مشروع الدستور، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرضت الجلسة نتائج لقاء لجنتي المجلس ومجلس النواب بشأن التوافق على القوانين، وقد رحبَ المجلس بالبيان الختامي للاجتماع الذي أكد ضرورة الالتزام بالتوافق عند إصدار القوانين الانتخابية.

وأمس، أقر مجلس النواب خلال جلسته في مدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، حسب الناطق باسمه، عبدالله بليحق، الذي عقب قائلا إن «بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

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