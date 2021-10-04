«مكافحة الأمراض»: 719 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 12:17 مساء
عناصر من فرق الرصد والتقصي لمجابهة «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت ليبيا 719 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 1444 مصابا، في حين تُوفيّ 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.4% من إجمالي 4995 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4276 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 342 ألفًا و558 حالة، منها 73 ألفًا و996 نشطة، و263 ألفًا و860 متعافى، و4702 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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