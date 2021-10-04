شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الإثنين 4 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 11:26 صباحا
غرفة التحكم بمحطة غرب طرابلس، 11 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية، لمدة ساعتين، اليوم الإثنين.

وقالت الشركة إنه لا طرح أحمال في الجناح الشرقي، حسب البيان المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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