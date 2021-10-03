الدبيبة يعلن إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب الليبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 07:47 مساء

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي.

وخلال احتفالية إعلان تدشين المشروع، قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إن المشروع ستنفذه شركة زلاف ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

وذكر صنع الله أن المصافة جاهزة وسيجري نقلها عبر البحر لتركيبها في موقعها، متوقعًا أن يجري تركيبها سريعًا في فترة قصيرة جدًا.

التكلفة المالية والأرباج
وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 - 600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال 7 سنوات.

وفي 27 سبتمبر، الماضي وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة (جنوب غربي ليبيا)، ومصنع لغاز الطهي، وفق بيان نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة.

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