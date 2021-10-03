إطلاق حملة نظافة موسعة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 03 أكتوبر 2021, 06:29 مساء
حملة النظافة الموسعة في سرت. (الإنترنت)

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة في سرت، اليوم الأحد، حملة نظافة موسعة في المدينة تحت إشراف عميد المجلس البلدي مختار المعداني.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن الحملة انطلقت تحت شعار «سرت أنظف مدينة» بدأت من محلة الزعفران غرب المدينة وتشمل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمنتزهات والحدائق وتهدُف إلى إزالة تكدسات وتجمعات القمامة ونقلها للمكب الرئيسي غرب سرت التابع للشركة وبالتعاون مع بلدية سرت.

كما تشمل الحملة التي تتواصل لأيام بمشاركة عمال قسم النظافة والحدائق، وفق الأميل، إعادة قص وترتيب أشجار الزينة بالمنتزهات وسط سرت وإظهارها بما يليق بالمدينة التي تتوسط ليبيا.

وناشدت الشركة العامة لخدمات النظافة أهالي مدينة سرت بضرورة التعاون مع العاملين بالشركة، مؤكدة أن نظافة المدينة هي عمل تضامني للجميع.

حملة النظافة الموسعة في سرت. (الإنترنت)
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