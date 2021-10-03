استقرار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي خلال تعاملات اليوم الأحد، مطلع الأسبوع، في السوق الرسمية، وسجل الدولار الأميركي 4.55 دينار، وهو نفس سعر إغلاق الخميس الماضي.

كما استقرت أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني، عند 5.28 دينار، و6.13 دينار على التوالي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

وحافظت الليرة التركية على سعرها عند مستوى 0.51 دينار، وكذلك اليوان الصيني عند 0.7 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي ععند 1.61 دينار، بينما ارتفع الدرهم الإماراتي قرشًا، مسجلًا 1.24 دينار.