استقرار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 12:54 مساء
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي خلال تعاملات اليوم الأحد، مطلع الأسبوع، في السوق الرسمية، وسجل الدولار الأميركي 4.55 دينار، وهو نفس سعر إغلاق الخميس الماضي.

كما استقرت أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني، عند 5.28 دينار، و6.13 دينار على التوالي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

وحافظت الليرة التركية على سعرها عند مستوى 0.51 دينار، وكذلك اليوان الصيني عند 0.7 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي ععند 1.61 دينار، بينما ارتفع الدرهم الإماراتي قرشًا، مسجلًا 1.24 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
«فلوسنا» قرارات الدبيبة .. لشراء تأييد الشارع أم لتحطيم الاقتصاد
فيديو
ملك الأردن يأمر الحكومة بمنح «عفو خاص» عن المحكومين بقضايا «إطالة اللسان»
دولى
فنزويلا: شطب 6 أصفار من العملة لمواجهة التضخم وتسهيل التعاملات اليومية
اقتصاد
القطريات يخضن انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة
عربى
السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل
عربى
تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل
عربى
منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا
ثقافة وفن
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم
ليبيا
ثعابين ملونة في منزل رجل أعمال سعودي.. ما القصة؟
منوعات
مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبة: تدشين صندوق لدعم مناطق إنتاج النفط واستقطاع نسبة من كل برميل يباع ...
ليبيا
الدبيبة: الشركات المصرية تبدأ توسيع وصيانة طريق أجدابيا – الواحات بنهاية العام
ليبيا
البيان الختامي لمشاورات «النواب والدولة» يدعو لمراقبة دولية للانتخابات الليبية ...
ليبيا
هالاند يؤكد عدم تعافيه وإمكانية غيابه عن التصفيات الأوروبية
رياضة عالمية
مفاجآت في قائمة المنتخب المصري لموقعتي ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للتخلص من جلد الوزة