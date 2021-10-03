الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 10:09 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسًا مستقرًّا على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الأحد.

وقال المركز في نشرته الجوية، اليوم الأحد، إن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب على معظم أنحاء البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم، على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وترهونة.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء على الساحل.
 درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مراده
الطقس: السماء قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام المقبلة.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس:السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

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