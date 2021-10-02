دورة تدريبية في بني وليد استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

من الدورة التدريبة لمشرفي الانتخابات في بني وليد. (بوابة الوسط)

انطلقت بمكتب الدائرة الانتخابية بني وليد دورة تدريبية لطرق توزيع بطاقة الناخب التي ينظمها ويشرف عليها قسم التدريب بالمكتب.

وأوضح منسق الإعلام والتوعية بمكتب الدائرة الانتخابية بني وليد عبدالسلام زبيدة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الدورة استهدفت مشرفي التدريب بمكتب الإدارة الانتخابية استعدادًا لعملية توزيع بطاقات الناخبين، واستكمالًا لتنفيذ خطة التدريب التي أطلقتها المفوضية العليا.

وحصل المتدربون على شرح ومعلومات وافية عن مهام موظفي التوزيع وكيفية وموعد إجراءات إغلاق مراكز التوزيع وتسوية بطاقات الناخبين وتعبئتها، وفق زبيدة.

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وتجري استعدادات في البلديات للانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر، منذ إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قفل منظومة التسجيل بالانتخابات في الخارج في 18 ديسمبر الماضي.

وبلغ العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج 2 مليون و865 ألفًا و624 ناخبًا، وفق أرقام المفوضية، من بينهم مليون و628 ألفًا و305 من الرجال، ومليون و237 ألفًا و319 ناخبة من من النساء.

من الدورة التدريبة لمشرفي الانتخابات في بني وليد. (بوابة الوسط)

من الدورة التدريبة لمشرفي الانتخابات في بني وليد. (بوابة الوسط)

من الدورة التدريبة لمشرفي الانتخابات في بني وليد. (بوابة الوسط)