اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 11:57 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر مطلع في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي سيلتقي ممثلين للنظام السابق في القاهرة، مساء اليوم السبت، في إطار تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في سبتمبر الماضي

وأشار المصدر إلى أن اللقاء مع ممثلي النظام السابق سيكون بحضور وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن.  ووصل اللافي مساء الجمعة إلى القاهرة، وكان في استقباله مساعد وزير الخارجية المصري ومدير إدارة ليبيا السفير محمد أبوبكر.

وفي السادس من سبتمبر، أطلق المنفي، مشروع «المصالحة الوطنية» الشاملة في ليبيا دون توضيح مكونات المشروع أو مراحل تنفيذه.

وقال المنفي، في كلمة لمناسبة إطلاق المشروع: «أهنئ أبناء الشعب الليبي»، مشيدًا بـ«الجهود التي بُذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة»، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وفق بيان صادر عن المجلس.

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