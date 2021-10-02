اللافي يجري مباحثات مع سامح شكري في القاهرة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 11:32 صباحا
اللافي ومساعد وزير الخارجية المصري ومدير إدارة ليبيا السفير محمد أبوبكر، بحضور وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، لدى وصول نائب رئيس المجلس القاهرة، 1 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

يبحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي تطورات الساحة الليبية خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم السبت. 

وذكرت مصادر لـ«بوابة الوسط» أن اللافي سيلتقي ممثلين للنظام السابق، بحضور وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن. وأشارت المصادر إلى أن وزيرة العدل ترافق اللافي خلال الزيارة علاوة على مسؤولين بوزارة الخارجية الليبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية.

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ووصل اللافي مساء الجمعة إلى القاهرة، وكان في استقباله مساعد وزير الخارجية المصري ومدير إدارة ليبيا السفير محمد أبوبكر.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري قدَّم مقترحًا من ستة بنود لحل الأزمة الليبية بشكل نهائي، خاصة معضلة الوجود العسكري الأجنبي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، الخميس.

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