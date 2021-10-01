بالصور: المنفي يلتقى الرئيس الألماني خلال زيارته لبرلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 11:59 مساء
من لقاء المنفي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير, 1 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على هامش زيارته لبرلين والتي بدأها أمس الخميس.

جاء ذلك خلال زيارة المنفي، إلى ألمانيا التي وصلها أمس، حيث بدأ زيارة أجري خلالها مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الألماني حول بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا.

وتعهد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، بـ«مواصلة العمل حتى إتمام المرحلة والوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر وفقا لمخرجات جنيف وبرلين 2».

- المنفي يتعهد بمواصلة العمل للوصول إلى الانتخابات
- ميركل تحض على انسحاب المرتزقة: مستقبل ليبيا يحدده الليبيون لا النفوذ الأجنبي

وقال المنفي خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الألمانية: «نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2».

فيما حضت ميركل، على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وقالت إن «مستقبل ليبيا يجب أن يحدده القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي».

ودعت خلال المؤتمر الصحفي، إلى ضرورة «توطيد الاقتصاد» الليبي، وأكدت أن «الشعب الليبي بحاجة إلى سبل عيش معقولة»، وقالت: «لن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار إذا كان هناك معاناة وعوز».

من لقاء المنفي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير, 1 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير, 1 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير, 1 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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