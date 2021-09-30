وزير الخارجية السعودي للمنقوش: ليبيا لديها إمكانيات لتجاوز الأزمة الراهنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 06:04 مساء
المنقوش في لقائها مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض. (وزارة الخارجية)

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن بلاده مستعدة لتقدم الدعم اللازم إلى ليبيا، معتبرا أن إمكانيات ليبيا تؤهلها إلى تجاوز أزمتها وتحقيق الازدهار للشعب، وذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس.

وعرضت الوزيرة مبادرة استقرار ليبيا على بن فرحان، وقالت إنها «أول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية».

وأشارت إلى اعتزام ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر المقل للبدء الفعلي في تنفيذ بنود المبادرة استنادا إلى مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن 2570-2571.

ودعت المنقوش نظيرها السعودي إلى المشاركة في هذا المؤتمر الدولي «تأكيدا للمكانة الرائدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي».

وأكد بن فرحان دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، معبرا عن دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء.

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق كذلك إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة المبرمة سابقا بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

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