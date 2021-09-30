«الأرصاد»: البحر مضطرب على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 10:45 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، وتكون متوسطة على ساحل شحات بسبب اضطراب البحر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة في الغالب، ومتوسطة لدى سقوط الأمطار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار على الساحل من الخمس إلى سرت.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه غدًا على ساحل سرت، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على الساحل من الخليج إلى بنغازي.
- الرياح شمالية شرقية بوجه عام، وتكون شمالية غربية إلى شمالية اليوم على ساحل رأس لانوف والخليج وطبرق، ومتغيرة الاتجاه غدًا على ساحل درنة سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر، ويصل إلى 2.75 متر على ساحل شحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا غدًا على ساحل شحات.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل شحات بسبب اضطراب البحر.

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