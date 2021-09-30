«الأرصاد»: البحر مضطرب على ساحل شحات

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، وتكون متوسطة على ساحل شحات بسبب اضطراب البحر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة في الغالب، ومتوسطة لدى سقوط الأمطار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار على الساحل من الخمس إلى سرت.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه غدًا على ساحل سرت، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.